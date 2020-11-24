بايدن: فرز نتائج الانتخابات انتهت وحان الوقت لاستلام مقاليد الحكم

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في تغريدة له عبر تويتر اليوم الثلاثاء 24-11-2020 أن فرز الانتخابات الرئاسية انتهت، وحان الوقت لتنحية الحزبية والخطاب المصمم لتشويه صورة بعضنا البعض.

يُشار إلى أن تغريدة بايدن سبقتها تغريدة مثيرة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والذي أعلن فيها، توجيه أوامره لإدارة الخدمات العامة لتنفيذ البروتوكول الأولي لعملية الانتقال الرئاسي إلى الرئيس المنتخب بايدن، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة جهوده للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت مديرة إدارة الخدمات العامة، إيميلي مورفي، في رسالة لبايدن، "كوني المشرفة على إدارة الخدمات العامة، أملك الحق تحت قانون الانتقال الرئاسي بتوفير بعض المصادر والخدمات للمساعدة في عملية الانتقال".

وأضافت، "آخذ هذا الدور على محمل الجد، ونظرا للتطورات الأخيرة المتعلقة بالتحديات القانونية والتصديق على نتائج الانتخابات، فإني أكتب هذه الرسالة لتوفير تلك الموارد والخدمات لك.. لقد منحت معظم حياتي للخدمات الهامة، وأتطلع دوما إلى فعل الصواب، أرجو أن تدرك أني قمت باتخاذ القرار بنفسي، تبعا للقانون، الحقائق المتوفر".

يذكر أن، رسالة مورفي صدرت بعض ساعات من إعلان مجلس ولاية ميشيغان التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح بايدن.

كما شددت مورفي، على أن قرار المضي في عملية الانتقال الرئاسي لم يتأثر برأي أي شخص آخر، قائلة: "لم أخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لضغط من أي مسؤول".