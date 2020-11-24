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طوارئ خانيونس تعلن تسجيل 87 إصابة جديدة في المحافظة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:46 - 24 نوفمبر 2020
كورونا في غزة كورونا في غزة
تقارير
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أعلنت لجنة الطوارئ الكبري في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت اللجنة خلال تقريرها اليومي وصل "فلسطين اليوم " نسخه عنه :" انها سجلت 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 14 في الدورة الثانية من أمس الأثنين و 73 في الدورة الأولى من اليوم الثلاثاء".

 وأضافت، ان هناك 33 حالة مسجلة من العائدين بخان يونس قبل دخول الجائحة للمجتمع، بإجمالي اصابات منذ مارس الماضي 1333 إصابة.

وكانت وزارة الصحة بغزة اعلنت صباح اليوم الثلاثاء 24/11/2020 ، عن وفاة 3 مواطنين ، وتسجيل " 685 " اصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 187 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

 

 

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