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"اندرتيكر" يعتزل عالم المصارعة بشكل نهائي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:21 - 24 نوفمبر 2020
اندرتيكر اندرتيكر
تقارير
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أعلن المصارع الأسطورة "اندرتيكر" أو The Undertaker، اعتزاله عالم مصارعة المحترفين بشكل نهائي، وودعت مصارعة المحترفين الأمريكية WWE الحانوتي اندرتيكر بعد 30 عاما كان فيها أشهر محترف في هذه الرياضة الترفيهية.

مارك ويليام كالاواي الشهير بـ"أندرتيكر" أو الحانوتي لدى الجماهير العربية، أعلن اعتزاله خلال حدث "سلسلة الناجين" أو The Survivor Series، والذي يقام خلال شهر نوفمبر من كل عام.

وقرر أندرتيكر اعتزال المصارعة في عمر الـ55، بعدما فاز ببطولة العالم 7 مرات ما بين WWE وWWF.

وقال أندرتيكر خلال الحدث قائلا: «لقد حان وقت اعتزالي، ليرقد أندرتيكر في سلام».

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