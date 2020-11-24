ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

حقيقة وفاة عماد الفراجين في الاردن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:48 - 24 نوفمبر 2020
وفاة الفنان عماد الفراجين وفاة الفنان عماد الفراجين
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في الاردن نبأ وفاة عماد الفراجين في حادث سير في المملكة الأردنية مساء اليوم الثلاثاء.

وانتشر الخبر بشكل كبير جدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما في الأراضي الفلسطينية والتي تعتبر موطن الفراجين.

ويحظى الفنان الفراجين على اهتمام كبير جدًا من الفلسطينيين والأردنيين خاصة وأنه فنان كوميدي من الطراز الأول.

ويُعد من أبرز الفنانين الفلسطينيين والأردنيين على مدار السنوات الماضية من خلال برامجه الكوميدية التي تنتشر في شهر رمضان من كل عام.

وبعد ساعة من انتشار الخبر نفى عماد الفراجين نبأ وفاته وأكد أنه بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير مطلقًا.

 

وفاة عماد الفراجين.JPG
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات