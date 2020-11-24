حقيقة وفاة عماد الفراجين في الاردن

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في الاردن نبأ وفاة عماد الفراجين في حادث سير في المملكة الأردنية مساء اليوم الثلاثاء.

وانتشر الخبر بشكل كبير جدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي لا سيما في الأراضي الفلسطينية والتي تعتبر موطن الفراجين.

ويحظى الفنان الفراجين على اهتمام كبير جدًا من الفلسطينيين والأردنيين خاصة وأنه فنان كوميدي من الطراز الأول.

ويُعد من أبرز الفنانين الفلسطينيين والأردنيين على مدار السنوات الماضية من خلال برامجه الكوميدية التي تنتشر في شهر رمضان من كل عام.

وبعد ساعة من انتشار الخبر نفى عماد الفراجين نبأ وفاته وأكد أنه بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث سير مطلقًا.



