الاتحاد الاوروبي يوقع عقداً لشراء لقاحات كورونا من شركة "موديرنا" الامريكية

أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء أنه توصل إلى صفقة مع شركة "موديرنا" الأمريكية لشراء نحو 160 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "يسعدني أن أعلن أننا سنصادق غدا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مضيفة أن الصفقة "تسمح لنا بشراء ما يصل إلى 160 مليون جرعة من لقاح أنتجته شركة موديرنا".

وأضافت فون دير لايين: "نعمل على تشكيل إحدى حوافظ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأكثر كمالا في العالم" مضيفة أن ذلك "سيتيح للأوروبيين الوصول إلى اللقاحات الواعدة أثناء تطويرها".

وستقدم حكومات دول الاتحاد الأوروبي على عمليات الشراء الفعلية إذا تمت الموافقة على اللقاح من قبل الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد، حيث لا يزال الجدول الزمني لتسليم اللقاح غير معروف، وستكون كمية الجرعات كافية لتطعيم 80 مليون شخص، حيث من المتوقع أن يتم تلقي اللقاح على جرعتين.

و تعتبر هذه الصفقة وهي السادسة من نوعها مع الشركات المنتجة للقاحات، تكون المفوضية الأوروبية قد أكملت تشكيل محفظتها للطلبات المسبقة لاقتناء اللقاحات.

وترفع الصفقة مع "موديرنا" مخزون الاتحاد الأوروبي المحتمل من لقاحات كورونا إلى ما يقرب من ملياري جرعة لسكانه البالغ عددهم نحو 450 مليون نسمة، وذلك بعد إبرام بروكسل عقود طلب مسبق للقاحات مع ست شركات غربية وهي AstraZeneca وSanofi - GSK وJohnson & Johnson وBioNTech - Pfizer وCureVac وModerna.