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احصائية: ارتفاع وفيات واصابات كورونا في صفوف جاليتنا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:36 - 24 نوفمبر 2020
كورونا حول العالم كورونا حول العالم
تقارير
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نشرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء احصائية كاملة عن عدد وفيات واصابات فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 306 حالات وفاة و7334 إصابة تم تسجيلها في صفوف جالياتنا حول العالم، مذ بدء انتشار جائحة كورونا.

الفلسطينيون وكورونا في تركيا

سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5 حالات، وبتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات الى 38 إصابة.

الفلسطينيون وكورونا في ايطاليا

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الإيطالية بأن عدد الإصابات 200 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية موزعة على كافة الأراضي الإيطالية، حيث يوجد 3 مصابين في المستشفيات وضعهم الصحي مستقر.

الفلسطينيون وكورونا في امريكا

وأفادت الوزارة بتسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية في كل من ميتشيغن ونيوجرسي ونيويورك وواشنطن وتكساس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4457 إصابة.

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