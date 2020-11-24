إصابة مواطنين في انفجار داخل محل بصريات بالبيرة

أصيب مواطنان بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة، إثر انفجار داخل محل للبصريات بمدينة البيرة، مساء اليوم.

وأفادت دائرة العمليات بشرطة محافظة رام الله والبيرة، أن الانفجار وقع في محل النور للبصريات القريب من مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة، ما أدى إلى إصابة الفتى أيهم قلالوة (16) عاماً بجروح ورضوض إثر انهيار جانب من جدار المحل عليه، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، لتلقي العلاج، بينما أصيب صاحب المحل أحمد نجيب الخولي بحروق في وجهه، وتم إسعافه ميدانياً. بحسب موقع صحيفة القدس.

وحسب هندسة المتفجرات بجهاز الشرطة، فإن الانفجار نتج عن تسرب غاز من اسطوانة يستخدمها صاحب المحل للحام النظارات أثناء عمله، ونتج عنه فضلاً عن إصابة المواطنين، انهيار إحدى واجهات المحل الداخلية، وتحطم واجهة الزجاج الأمامية للمحل.

وكانت طواقم الدفاع المدني وهندسة المتفجرات وصلت على الفور إلى موقع الانفجار، وعملت على إخلاء المصابين، بينما بدأت الشرطة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب.