هبوط بورصة فلسطين 37% في تسعة أشهر جراء كورونا

تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة ببورصة فلسطين، بنسبة 36.8 بالمئة للشهور التسعة الماضية المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2020، على أساس سنوي.

وقالت بورصة فلسطين في بيان، الثلاثاء، إن صافي أرباح الشركات المدرجة بعد الضريبة بلغ 146 مليون دولار، نزولا من 231.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2019.

وقال أحمد عويضة الرئيس التنفيذي للبورصة في البيان، إن التراجع "مدفوع بجائحة كورونا وحالة الطوارئ التي عاشتها البلاد، والتي ما زالت تلقي بتأثيراتها على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية".

وذكر أن التراجع جاء كذلك، بالتزامن مع خصوصية الحالة السياسية الفلسطينية، "والشلل الحاصل نتيجة انقطاع أموال المقاصة والعجز الحكومي عن الإيفاء بالتزاماته والتبعات المترتبة على ذلك".

ومنذ الثلث الأخير من مارس/ آذار الماضي، وحتى 3 مايو/ أيار، أغلقت بورصة فلسطين تعاملاتها، امتثالا لقرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتعليق التداولات، بسبب تفشي الفيروس.

وتتألف بورصة فلسطين من 46 شركة مدرجة موزعة على خمسة قطاعات رئيسة، هي: البنوك والخدمات والمالية، والخدمات، والاستثمار، والصناعة والتأمين.

وبلغت نسبة الإفصاح 96 بالمئة أي 44 شركة من أصل 46، إذ بلغ عدد الشركات الرابحة 35 شركة بقيمة 159 مليون دولار، مقارنة مع 235 مليون دولار على أساس سنوي.

في حين سجلت 9 شركات خسائر بلغت قيمتها 13 دولار مقارنة مع خسارة بـ 3.8 ملايين دولار للشهور التسعة الأولى من العام 2019 بنسبة ارتفاع في الخسائر بلغت 233 بالمئة.