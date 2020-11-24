اضبط تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 الجديد لمتابعة كافة المباريات

اضبط تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 ، ونالت قناة المصرية اعجاب الملايين من المتابعين في متابعة شاشتها وفي الفترة الحالية سجل موقع جوجل تردد الفضائية الأعلى قائمة في بحث التريند وتعرض جميع مباريات فريق الزمالك ودوريات محلية أخرى كما يتابع القناة من مختلف الدول العربية المجاورة للجمهورية العربية المصرية ..

موقع فلسطين اليوم وفر لحضراتكم تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 حتى يتمكن المشاهدين من متابعة القناة الرائدة ، وتقدم الفضائية كافة السيناريوهات المتوقعة عن اللاعبين قبل بدء المباراة وعن أداء اللاعبين أيضًا .

تجاوزت مشاهدات قناة الزمالك الرياضية 60 مليون مشاهدة في اليوم الواحد ، وذلك بفضل جودة محتوى القناة الرياضي .

ونحرص دومًا على توفير الترددات لاسيما القنوات العالمية والمحلية والمتخصصة أيضا منها الترفيهية والرياضية وغيرة ، وهنا وفرنا لكم تردد قناة الزمالك الرياضية الجديد .

ومع بداية عام 2020 ، كان أول بث لـ قناة الزمالك و تعرض تاريخ وبطولات نادي الزمالك منذ تأسيسه، وكذلك لتقدم الكثير من البرامج الكروية الممتعة للمشاهدين .

برامج قناة الزمالك الرياضية 2020 :

وفي هذه المقالة لقد وضعنا لكم ابرز برامج قناة الزمالك على النحو الآتي :

برنامج زملكاوي تقديم خالد الغندور.

برنامج 1911 شادي عيسى

برنامج وان تو تقديم نيرفانا العبد.

برنامج ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمر

برنامج اخبارنا تقديم فرح على .

وتقدم القناة المصرية جميع الاخبار والاحداث الرياضية المتعلقة بنادي الفريق الأبيض ، من مباريات وصفقات وغيره .

الإعلامي خالد الغندور قال في تغريدة له على تطبيق "تويتر": إن "قناة نادي الزمالك في 45 دقيقه تخطت الـ 67 مليون مشاهد حتي الآن".

وأضاف الغندور، ان عدد المشاهدات هو العدد التاريخي للقنوات في افريقيا والثالث في العالم بعد بين سبورت وقناه ريال مدريد.

وتخطى تردد قناة الزمالك الحدود المصرية إذ سجلت الفضائية متابعين لها من مختلف الدول العربية المجاورة لها ، ويعود السبب وراء ذلك هو جودة المحتوى الرياضي .

اضبط تردد قناة الزمالك الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات

● التردد 11449

● معدل التصحيح 56

● الاستقطاب افقي

● معدل ترميز 27500