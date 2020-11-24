بث مباشر مباراة برشلونة ضد دينامو كييف في دوري ابطال أوروبا 2020

بث مباشر مباراة برشلونة ضد دينامو كييف 2020 ، حيثُ سيلعب الفريقان المارقين ضمن الجولة الرابعة من دوري مجموعات دوي أبطال أوروبا 2020-21 ، ومن المتوقع ان تشهد المباراة أجواء حماسية عالية فيما يسعى برشلونة إلى تحقيق الانتصار العظيم في هذه اللعبة للوصول إلى النهائيات .

وسيلعب فريق برشلونة أمام دينامو كييف على ملعب أوليمبيسكي بأوكرانيا ، وقال محللين رياضيين ان المباراة ستكون قوية للفريق الأول الاسباني حيثُ سيقدم لاعبوه أفضل أداء من أجل تحقيق الفوز .

وفي هذه المقالة التي حرص عليها موقع فلسطين اليوم نشرها قد وضعنا لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف .

فريق برشلونة الكبير في تاريخه بعالم كرة القدم يحتل الان صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على فيرينتسافاروش المجري بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف .

وتفوق لاعبو برشلونة على يوفنتوس الايطالي الذي يقع معه في نفس المجموعة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة، كما وانتصر البارسا على الفريق الأوكراني في الجولة السابقة بهدفين لهدف.

موعد مباراة برشلونة ضد دينامو كييف :

وسيلعب برشلونة ودينامو كييف مساء اليوم الثلاثاء الموفق 24 نوفمبر 2020 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر والأردن والعراق وسوريا ، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت السودان وليبيا والجمهورية العربية المصرية .

اما بتوقيت البحرين والامارات وسلطة عمان ستكون في تمام الساعة الثانية عشر .

صحيفة “آس” الإسبانية كشفت اليوم عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة ضد دينامو كييف.

الهولندي رونالد كومان مدرب البرسا سيلعب بتشكيلة هجومية من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.

تشكيلة فريق برشلونة ضد دينامو كييف :

خط الهجوم : ترينكاو، أنطوان جريزمان، ديمبيلي

خط الوسط : بيانيتش، آلينا، كوتينيو

خط الدفاع : ديست، مينجويزا، لينجليه، جوردي ألبا

حراسة المرمى : تير شتيجن

تردد قناة بي أن سبورت 1 ، Sport TV 1 على القمر الصناعي هيسباسات 2020 :

القمر الصناعي التردد الاتجاه المداري الترميز والاستقطاب معامل تصحيح الخطأ

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