إيران تسجّل 483 وفاة جديدة بسبب كورونا

سجلت إيران اليوم وفاة 483 مواطناً جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 45 ألفاً و738. وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، في بيان لها، أن إيران سجلت 13 ألفًا و721 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 880 ألفاً و542 حالة.

وأوضحت لاري، أن حصيلة المتعافين في البلاد، بلغت 617 آلاف و715 حالة، فيما 5 آلاف 824 مصاباً، حالتهم حرجة.

وأجرت إيران حتى الآن 5 ملايين و871 ألف و98 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا.

والجمعة، أعلن نائب وزير الصحة لشؤون الأبحاث والتكنولوجيا، رضا ملك زاده، استقالته متهما وزير الصحة سعيد نمكي، بسوء إدارة مرحلة فيروس كورونا.

واتهم ملك زاده في رسالة وزير الصحة بالتسبب في سقوط العديد من الضحايا لسوء إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا.

من جهته، أعلن علي نوبخت، السكرتير العام للمجلس الاستشاري لمرض كورونا التابع لوزارة الصحة، أنه تخلى عن منصبه احتجاجا على إدارة نمكي أيضا.