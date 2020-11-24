إصابات بالرصاص والاختناق في الأغوار الشمالية

أُصيب 24 مواطناً، بجراح وبحالات اختناق، الثلاثاء، خلال تفريق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مسيرة منددة بالاستيطان والممارسات الإسرائيلية، في منطقة الأغوار الشمالية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إنهم قدموا العلاج لشابين أصيبا بالرصاص المطاطي، أحدهم في الفخذ والأخرى في البطن، تم نقلهما للعلاج في المستشفى الفلسطيني التركي في طوباس.

وأشارت إلى أن طواقم الجمعية تعاملت ميدانيا مع فتاة أصيبت بالاعتداء بالضرب، و21 إصابة بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق أطلقت قوات الاحتلال، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، المسيرة، التي دعت لها فصائل فلسطينية على أراضي قرية "حمصة الفوقا" التي تعرضت لعملية هدم مطلع الشهر الجاري.