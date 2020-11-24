أقوى تردد لـ قناة المجد العامة Al majd TV 2020 في تفسير القرآن الكريم

اضبط تردد قناة المجد العامة Al majd TV 2020 على القمريين الصناعيين نايل وعرب سات ، حيث شهد موقع جوجل الشهير تزايد في اعداد الباحثين عن تردد قناة المجد من كافة دول العالم ن وتركز القناة في محتواها الديني على بث القرآن الكريم ودروس ووعظ دينية للمسلمين وفي هذه المقالة لقد وفرنا لحضراتكم اقوى إشارة للتردد .

ويمكن للمسلمين أن يضبطوا تردد قناة المجد العامة 2020 بكل سهولة على شاشاتهم المميزة ، وحققت القناة الدينية المصرية نسبة مشاهدات عالية في اليوم تجاوزت الملايين بفضل جودة محتواها الديني الهادف إلى نشر تعاليم الشريعة الإسلامية وتفسير آيات القران .

وتتميز قناة المجد بتنوع محتواها الهادف والقوي الذي يناسب جميع الشرائح العمرية، وتهتم بالأحداث والأخبار العربية والعالمية بجانب محتواها الديني المنضبط، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية والأسرية.

ومن خلال تردد قناة المجد يمكن الاستماع من خلاها لتلاوة متميزة للقرآن الكريم على القمر الصناعيين نايل سات وعرب سات، فشعار قناة المجد هو "قران يتلى أناء الليل وأطراف النهار".

ابرز برنامج قناة المجد :

برنامج كلمة مضيئة.

برنامج صحافة الرأي.

برنامج موضوع الغلاف.

برنامج غزة شموخ وعزة.

برنامج فضاء المشاهدين.

برنامج الملتقى الأدبي.

برنامج حصاد الأسبوع.

برنامج الجواب الكافي.

برنامج قرة عين.

برنامج في الدائرة.

برنامج عقبى الدار.

برنامج ساعة حوار.

برنامج القطوف الدانية.

قراء قناة المجد :

إبراهيم الأخضر

أبو العينين شعيشع

أحمد علي العجمي

أحمد عيسى المعصراوي

احمد نعينع

الدوكالي محمد العالم

حسن الحسيني

زكي داغستاني

سعد الغامدي

سعود الشريم

صلاح الهاشم

عادل كلباني

عبدالباري الثبيتي

عبد الباسط عبد الصمد

عبد الله خياط

عبد الله المطرود

عبد الرزاق الدليمي

عبد الفتاح الشعشاعي

محمد محمود الطبلاوي

عبد الله بصفر

عبد الرحمن السديس

عبد الرشيد صوفي

محمود علي البنا

محمود خليل الحصري

محمود صديق المنشاوي

مشاري العفاسي

مصطفى إسماعيل

عبد المحسن القاسم

عبد المنعم عبد المبدئ

عبد الهادي كناكري

عبد الودود مقبول حنيف

علي بن عبد الرحمن الحذيفي

علي عبد الله جابر

فارس عباد

محمد المحيسني

محمد أيوب

محمد جبريل

محمد رفعت

محمد عبد الكريم

محمد صديق المنشاوي

تردد قناة المجد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد : 12053

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 4/3

التقنية والجودة : sd

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القمر الصناعي : نايل سات .

التردد : 12054

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 4/3

التقنية والجودة : sd

تردد قناة المجد 2020 على القمر الصناعي عرب سات :

القمر الصناعي : عرب سات .

التردد : 12475

الاستقطاب : v

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 4/3

التقنية والجودة : sd