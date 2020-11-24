الصحة العالمية: يوجد أمل في اللقاحات المطروحة بإنهاء كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس "يوجد الآن أمل حقيقي في أن اللقاحات المقترنة بتدابير الصحة العامة المجربة والمختبرة ستساعد على إنهاء جائحة كوفيد-19".

جاءت تصريحات تيدروس بعد أن أفادت شركة ( استرازينيكا) للأدوية يوم الإثنين بفعالية لقاحها، التي تقوم بتطويره مع جامعة أكسفورد، بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، مما يجعلها ثالث شركة أدوية كبرى بعد (فايزر) و(مودرنا) تعلن عن نتائج المرحلة الأخيرة للقاح محتمل ضد كوفيد-19.

وأضاف تيدروس: "لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الإنجاز العلمي. لم يتم تطوير أي لقاحات في التاريخ بهذه السرعة، لقد وضع المجتمع العلمي معيارا جديدا لتطوير اللقاحات".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي الآن يجب أن يضع معيارا جديدا للحصول على اللقاحات، مشددا على أن" الإلحاح الذي تم من خلاله تطوير اللقاحات يجب أن يطابق نفس الإلحاح لتوزيعها بشكل عادل".