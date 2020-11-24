بسبب "كورونا".. إغلاق مدرسة وشعب صفية في قلقيلية

أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مدرسة وشعب صفية في محافظة قلقيلية، لمدة 14 يومًا، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس "كورونا".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية (3 مواطنين من بيت لحم "66، 66، 76" عاما، 3 مواطنين من ضواحي القدس "63، 65، 66" عاماً، مواطنة من جنين 76 عاما، مواطن من أريحا 76 عاما) و6 حالات وفاة مدينة القدس، و3 حالات في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 284 حالة في الضفة الغربية (الخليل 54، جنين 36، نابلس 72، طولكرم 13، سلفيت 15، قلقيلية 38، طوباس 4، أريحا 52)، قطاع غزة 187، مدينة القدس 84..

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (166)، محافظة نابلس (224)، محافظة بيت لحم (89)، محافظة قلقيلية (80)، محافظة رام الله والبيرة (146)، جنين (158)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (70)، طولكرم (98)، طوباس (34)، قطاع غزة (685)، ضواحي القدس (38)، مدينة القدس (135).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.