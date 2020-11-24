إصابات  بقمع قوات الاحتلال لمسيرة في الأغوار مناهضة للاستيطان

أصيب اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين بالاختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام، خلال قمع مسيرة كانت متجهة نحو خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة المنددة بالعدوان على الخربة، والرافضة لمخططات الاستيطان، بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وأوضحت أن خمسة مواطنين أصيبوا بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع، 4 منهم أصيبوا في القدم عولجوا ميدانيا، وإصابة في الرأس نقلت إلى مشفى طوباس التركي الحكومي في طوباس.

ولفتت المصادر المحلية إلى أن جيش الاحتلال أغلق في وقت سابق كافة الحواجز العسكرية المقامة على مداخل الأغوار الشمالية، للحيلولة دون وصول المشاركين إلى خربة حمصة.

واعتدى جنود الاحتلال على الصحفيين المتواجدين في المكان بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وقام بإبعادهم من المكان، ومنعهم من تغطية الأحداث.

وفي مطلع شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري عاش سكان خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية ليلة قاسية أمضوها في العراء تحت زخات الأمطار وفي البرد القارص، بعدما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخربة وصادرت مركباتهم وجراراتهم الزراعية، وتركت السكان أطفالا ونساء وشيوخا ومواشيهم في العراء.

وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من المياه.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.