داخلية غزة تنشر ملخص إجراءات أجهزة الشرطة بحق المخالفين للإجراءات الوقاية والسلامة

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، مُلخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المواطنين والمنشآت والمحال التجارية المخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أنها الشرطة حررت 244 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، كما انها حررت 106 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، وحجز 22 مركبة أخرى تكررت مخالفتها.

وبيّنت أن الشرطة اوقفت 66 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم، وأغلقت 95 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، وأغلقت60 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم.

وأشارت إلى انها وقعت 107 تعهداً بحق آخرين بعدم تكرارها، وأنهت 43 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.