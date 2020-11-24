الهيئة الوطنية تؤكد متابعتها للموقف النقابي والشعبي في مصر الرافض للتطبيع مع الاحتلال

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها تابعت باعتزاز كبير، الموقف النقابي والشعبي في دولة مصر الشقيقة الرافض لكل أشكال التطبيع والمتمترس في دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا الموقف يضاف إلى رصيد الشعب المصري العظيم الذي يعتبر جدارا صلبا ومنيعا في مواجهة محاولات الاختراق من قبل الاحتلال الصهيوني.

ووجهت التحية للنقابات المصرية التي تنحاز للقضية الفلسطينية والثوابت القومية الوطنية و تعبر عن مصالح الشعب المصري ومصالح الشعوب العربية في رفض التطبيع ورفض كل أشكال العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.

والاثنين، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة الاساءة للشعب المصري على خلفية التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آرم في الامارات.

وأوضحت المحكمة وفقًا لبيان رسمي لها أن جلسة محاكمة رمضان ستكون في 19 ديسمبر 2020.

يُشار إلى أن محمد رمضان اثار جدلًا واسعًا في جمهورية مصر العربية عقب انتشار صورة له مع المطرب الاسرائيلي، وقد اتهم نشطاء منصات التواصل الاجتماعي محمد رمضان بالصهيونية.

وكان رمضان قد أكد اليوم الأحد أنه "لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه"، في إشارة إلى صورته مع آدام التي انتشرت أولا، وذلك قبل أن تظهر صور أخرى لرمضان.

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، قد أكد خلال مداخله هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية المصرية، أن نقابتهم هي "النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضوًا - وهو علي سالم - لأنه أعلن التطبيع مع إسرائيل".