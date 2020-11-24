رابط فحص صرف المنحة القطرية عن شهر 11 – 2020 الـ 100 دولار

رابط فحص صرف المنحة القطرية عن شهر 11 - 2020 ، ويترقب مئات الآلاف من المستفيدين من المحنة القطرية في قطاع غزة ، إعلان لجنة الإعمار بغزة برئاسة د. محمد العمادي صرفها مع بداية شهر نوفمبر ، فيما ما زالت الشكوك تحوط محالها حول ما إذا كانت اللجنة قد تصرف الأموال أم لا مع وجود بعض التغييرات التي قد تطرأ على المشهد ، خاصة بعد صدور أنباء تتحدث عن تأجيل الصرف .

وفي الفترة الأخيرة ، قال وسائل إعلام أن صرف المنحة القطرية عن شهر 11 - 2020 ، قد تؤجل بحيث تخصص لجنة الاعمار أموال المنحة للمشاريع البنية التحية وتحرم المستفيدين منها الذي يبلغ عددهم الـ 100 مستفيد وهم من الفئات الهشة والفقيرة في غزة .

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي جاهدًا الضغط على قطر لعدم صرف المنحة القطرية عن شهر نوفمبر 2020 ، وربط صرف المنحة بالإفراج عن جنود الاحتلال لدى المقاومة.

وقالت وسائل إعلام أن الدوحة ستخفض أموال المنحة القطرية المقدمة لغزة من 30 مليون دولار إلى 17 في إطار دعم المشاريع و البنية التحتية دون صرفها للعائلات المستورة .

وكانت المقاومة في غزة قد أسرت جنود إسرائيليين في حرب 2014 أثناء تقدم آليات الاحتلال في المناطق الشرقية للقطاع ، خاصة في حي الشجاعية وخزاعة وبيت حانون وشرق رفح .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر رابط المنحة القطرية عن شهر 11-2020 حتى يتمكن كافة المستفيدين من البحث عن أسمائهم ضمن هذه المنحة .

وحتى الان لم يتم نشر رابط فحص المنحة القطرية عن شهر نوفمبر 2020 ، علمًا أن وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة هي المسؤولة عن نشر الرابط .

واعلن جيش الاحتلال يوم السبت الموافق 21-11-2020 سقوط صاروخ في مدينة عسقلان المحتلة، زاعمًا أن المقاومة في قطاع غزة هي المسؤولة عن إطلاقه ، فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية اهداف عدة في مناطق عدة في القطاع ، دون وقع خسائر بشرية .

السفير القطري محمد العمادي أعلن بداية شهر فبراير ، عن بدء توزيع المنحة القطرية عن شهر 10 يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 عبر فرع البريد في كافة محافظات قطاع غزة .

وأوضح العمادي عبر موقع لجنة الاعمار الالكتروني ، أن حوالي 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، ستستفيد من المساعدة النقدية ، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ووزعت لجنة الاعمار المنحة القطرية ضمن الإجراءات الوقائية والسلامة العالية للحماية من انتقال فيروس كورونا المستجد .

ولقد اشرفت طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، على الإجراءات أثناء عملية صرف المنحة القطرية عبر جميع البريد الالكتروني والمحلات المخصصة لذلك .

رابط فحص صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2020 :

ومنذ صدور هذا التقرير لم تصدر وزارة الاتصالات والمعلومات في غزة عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 11 – 2020 .

وفي حال نشرت الرابط سنقوم بتوفيره لحضراتكم ؛ حتى يتسنى لحضراتكم معرفة أسماء المستفيدين من المنحة القطرية