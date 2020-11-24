إغلاق مقر سلطة الأراضي غزة بسبب "كورونا"

أعلنت سلطة الأراضي بغزة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مقرها الرئيسي الواقع في تل الهوا وسط مدينة غزة، في اعقاب تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأضحت سلطة الأراضي، أنها أغلقت مقرها أمام الجمهور والمراجعين لمدة 48 ساعة في صباح يوم الأربعاء الموافق/ 25/11/2020، وذلك كإجراء وقائي واحترازي في ظل انتشار جائحة الوباء.

كما أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، عن وفاة 3 مواطنين ، وتسجيل " 685 " اصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 187 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

واشارت الى اجراء 2756 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين 16142 اصابة ، وان اجمالي الحالات النشطة 6499 حالة ، واجمالي المتعافين 9571 حالة ، وارتفاع اجمالي الوفيات 72 حالة وفاة.

وأوضحت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 285 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالة.