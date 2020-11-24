منع رئيس نادي الزمالك من حضور "نهائي القرن"



أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، الثلاثاء، كتاباً إلى اتحاد كرة القدم، لتخبره بمنع حضور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقه والأهلي، المقرر يوم الجمعة المقبل.

وقالت اللجنة في المخاطبة الرسمية إنه "بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 4/10/2020 بإيقاف مرتضى أحمد منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، (...) يرجى التفضل من سيادتكم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحرص على عدم حضور منصور لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أوقفت منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في أكتوبر الماضي، لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، طالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل، فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحاً بحصانته النيابية.