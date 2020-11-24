86 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 86 مستوطناً صباح الثلاثاء 24/11/2020، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 86 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بشكل استفزازي.

وخلال الاقتحام، حمل مستوطنون خارطة أزالوا منها صورة قبة الصخرة المشرفة، ووضعوا مكانها مخططًا لهيكلهم المزعوم.

وتواصل سلطات الاحتلال التضييق على دخول المقدسيين إلى المسجد الأقصى، والتدقيق في هوياتهم وحجز بعضها عند بواباته.

ويشار الى ان المسجد الأقصى يتعرض يوميًا لاقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، فيما تزداد وتيرتها في الأعياد اليهودية.