ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حركة الجهاد الاسلامي نستنكر استمرار اعتقال الناشط "نزار بنات"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:42 - 24 نوفمبر 2020
الناشط نزار بنات الناشط نزار بنات
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء24/11/2020، استمرار اعتقال الناشط نزار بنات من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه، لكن الأجهزة الأمنية لم تنفذ القرار.

وقالت الحركة خلال بيان مقتصب لها تعقيباً على اعتقال الناشط بنات ان إصرار الأجهزة الأمنية على اعتقال الناشط نزار بنات على خلفية معارضته للفساد وانتقاده لأداء السلطة وعلاقاتها مع الاحتلال بما في ذلك التنسيق الأمني ، يندرج في سياق الملاحقات الأمنية التي تستهدف كل أصحاب الرأي والكلمة الحرة.

وجددت الحركة مطالبها بالإفراج عن المعتقل السياسي نزار بنات وإغلاق ملف الاعتقال السياسي الذي أجمع الكل الوطني على رفضه وتجريمه.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات