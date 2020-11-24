حركة الجهاد الاسلامي نستنكر استمرار اعتقال الناشط "نزار بنات"

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء24/11/2020، استمرار اعتقال الناشط نزار بنات من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه، لكن الأجهزة الأمنية لم تنفذ القرار.

وقالت الحركة خلال بيان مقتصب لها تعقيباً على اعتقال الناشط بنات ان إصرار الأجهزة الأمنية على اعتقال الناشط نزار بنات على خلفية معارضته للفساد وانتقاده لأداء السلطة وعلاقاتها مع الاحتلال بما في ذلك التنسيق الأمني ، يندرج في سياق الملاحقات الأمنية التي تستهدف كل أصحاب الرأي والكلمة الحرة.

وجددت الحركة مطالبها بالإفراج عن المعتقل السياسي نزار بنات وإغلاق ملف الاعتقال السياسي الذي أجمع الكل الوطني على رفضه وتجريمه.