وحدة الزواري تهدد الاحتلال بالتصعيد والعودة للإرباك الليلي

أكد أبو يوسف الناطق الإعلامي لوحدة الشهيد محمد الزواري ان وحداتنا بدأت بالعمل في الميدان منذ أمس وتم الإيعاز لها وإطلاق عدد من الدفعات من جنوب ووسط وشمال القطاع بإتجاه الغلاف.

وقال الناطق باسم وحدة الزواري ان إستمرار العدو في المماطلة بعدم تنفيذه للتفاهمات سيدفعنا للتصعيد واستخدام كل ما نملك من وسائل مع إمكانية العودة إلى الارباك الليلي.

وبين ابو يوسف ان وحداتها لم نستعمل كامل إمكانياتها واستعمال ما تبقى سيثلج صدور شعبنا .

مشيراً الى ان بدأ العمل حينما تلكأ وماطل العدو في تنفيذ التفاهمات التي جرت برعاية مصرية وقطرية والتي أضفت إلى دخول المستلزمات الطبية والبضائع الممنوعة الي القطاع.

وبشأن مطالب وحدة الزواري أوضح ان دخول المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي خاصة ونحن نمر بهذه المرحلة الحساسة في ظل انتشار وباء كورونا داخل المجتمع والذي قد يخرج عن السيطرة في أي وقت ، إضافة الى رفع جميع القيود عن البضائع وحركة التنقل بين المعابر.

وأكد على ضرورة عدم ابتزاز وقمع الاسرى داخل السجون الصهيونية ، وعودة مساحة الصيد ووقف الاعتداءات بحق الصيادين واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم .

والمطالبة إدخال المنحة القطرية في موعدها وإعادة إعمار باقي البيوت المهدمة في عدوان 2014.