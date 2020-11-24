الصحة "الإسرائيلية" تسجل تزايداً في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

سجلت ما تسمى بوزارة الصحة "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء 24/11/2020، (943) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع استمرار ارتفاع الحالات النشطة وعدد الوفيات.

وذكرت وزارة صحة الاحتلال أنه مع رفع المزيد من التقييدات والتوجه نحو فتح الأسواق والمجمعات التجارية والعودة المتدرجة للمدارس، تدفع نحو تكثيف فحوصات اكتشاف كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، وأجري، أمس الإثنين، نحو 52 ألف من الاختبارات لاكتشاف فيروس، أظهرت النتائج أن 1.8% منها كانت موجبة.

ومنذ ساعات منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، سجلت 84 إصابة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 8479، بينما إجمالي الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، 330330، بغالبتها كانت إصابات طفيفة، أخضعت للعج والرقابة الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

وبحسب البيانات المسجلة، فإن الحديث يدور عن أعلى معدل إصابات يومي يسجل منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، علما أن معدل الإصابات بالفيروس التي سجلت ببداية تشرين الأول الماضي بلغت 68 ألفا.

وعلى الرغم من تسجيل معدل يومي قياسي بالإصابات، إلا أن لوحظ التراجع في المصابين الذين يرقدون للعلاج في أقسام كورونا في مستشفيات الاحتلال، حيث يبلغ عددهم 48 مصابا، بينهم 275 مصابا بحالة خطيرة و120 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 2811 حالة، إذ سجلت حالة وفاة واحدة فقط منذ منتصف الليلة الماضية. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل 12 حالة وفاة يوم الأحد.

وفي الأسبوع الأخير شخصت 609 إصابات بكورونا في القدس، وفي الناصرة 220 إصابة، و170 في حيفا، و131 إصابة بأم الفحم، و115 في تل أبيب، و96 إصابة سجلت في عرابة، و90 في رهط، و74 في بني براك، و73 إصابة شخصت في مجدل شمس، و72 في كفر قاسم، و67 إصابة في إكسال، و65 في ملبس (بيتاح تكفا) و65 إصابة في يافة الناصرة، و63 في ريشون لتسيون، و62 في الرملة، و55 في مجد الكروم، 54 في حولون، و53 إصابة سجلت في الطيبة.