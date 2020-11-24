د.الشخرة : الإصابات بفيروس كورونا قد تصل في فلسطين لـ3000 حالة يومياً

توقع الدكتور كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة، مسؤول ملف “كورونا” ، زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا في فلسطين لتصل لــ3000 إصابة في اليوم الواحد ، وخاصة في ظل بدء فصل الشتاء بالإضافة الى استهتار المواطنين .

وقال الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "فلسطين اليوم" هناك زيادة كبيرة في اعداد الاصابات بسبب عدم التزام المواطنين ، والازدحام في المحال التجارية ، وعدم تعاون المواطنين مما لاتظهر عليهم الاعراض بالحجر الصحي في المنازل .

واعتبر ان قرار الاغلاق سواء كان جزئياً او كاملاً قد يقلل من اعداد الاصابات بفيروس كورونا ، موضحاً ان التحذيرات السابقة لم يلتفت لها المواطن والمنحى الوبائي في ارتفاع .

وكان رئيس وزراء حكومة رام الله، محمد اشتيه أعلن بالأمس بتوجيه من رئيس السلطة إغلاق جميع مرافق الحياة من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات باستثناء المخابز والصيدليات.