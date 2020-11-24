ترامب يعطي أول تعليمات لنقل السلطة لبايدين ... فهل أقر بالهزيمة ؟

أوصى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته رئيسة إدارة الخدمات العامة إيملي ميرفي “بالقيام بما يلزم ” فيما يتعلق بعملية الانتقال الرئاسي، في اول إعلان يسمح بعملية نقل السلطة.

في تغريدتين على تويتر لترامب أوصى ميرفي وفريق الإدارة بالعمل لنقل السلطة على الرغم من أنه لم يتنازل عن الانتخابات، وقال إنه سيواصل القتال.

ترامب وزعم أن ميرفي قد تعرضت لمضايقات وتهديدات بسبب الولاء الذي قدمته إلى إدارته، وقال إنه لا يريد أن يحدث هذا لها ولعائلتها أو أي من الموظفين في إدارة الخدمات العامة.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه أن إدارة ترامب مستعدة لبدء العملية الانتقالية.

وبعثت ميرفي برسالة إلى بايدن قالت فيها إنّ بإمكانه الوصول إلى الموارد المطلوبة لتسهيل الانتقال الرئاسي.

وقالت ميرفي في وقت لاحق إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى الديمقراطي جو بايدن هو “قرارها وحدها” ، مشيرةً الى انها .. لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي”.