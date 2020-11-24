تعيين "فلسطينية "بمنصب نائب مدير مكتب البيت الأبيض

عين الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الاثنين 23/11/2020، الناشطة الديمقراطية ريما دودين، وهي من أصول فلسطينية، في منصب نائب مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية في الإدارة الجديدة.

ريما دودين، عملت وهي من أبرز المتطوعات في فريق بايدن- هاريس، كمديرة لمكتب السيناتور ديك دوربين ( ديمقراطي من إلينوي) ، وحصلت شهادات جامعية من جامعة بيركلي في كاليفورنيا وجامعة إلينوي، وكانت ناشطة في اللجنة القضائية الفرعية للسيناتور حول حقوق الإنسان والقانون.

وأشاد السيناتور دوربين في بيان بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن دودين بدأت العمل معه منذ 14 عاماً بينما كانت متدربة في كلية الحقوق، وتقدمت لتصبح أحد أكثر الموظفين احتراماً.