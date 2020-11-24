بادين يفوز رسمياً في ولاية ميشيغان

صادقت ولاية ميشيغان، رسميًا، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية المتأرجحة، في نكسة جديدة للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذي يحاول بشتّى السبل الطعن بهزيمته في الانتخابات على المستوى الوطني.

وصوّتت اللجنة المختصّة بإقرار نتيجة الانتخابات خلال جلسة علنية بفوز بايدن على ترامب وذلك بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت. وبحسب النتيجة الرسمية فقد تفوّق المرشح الديمقراطي على منافسه الجمهوري بحوالى 156 ألف صوت من أصل 5.5 مليون صوت.

ومنذ الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، لا ينفكّ ترامب يردّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، أنّ الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، وهو يرفض الإقرار بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن.

هذا، وهنأ الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، بايدن، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة. وأوضح الناتو في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن ستولتنبرغ، هنأ بايدن هاتفيا على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.