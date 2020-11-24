سعر صرف الدولار الامريكي في سوريا اليوم الثلاثاء 24/11/2020

يهتم السوريون خلال هذه الايام لمتابعة بسعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق انتقال السلطات الأمريكية وانتشار فيروس "كورونا" ، ولكن خلافاً لكافة التوقعات بشأن صرف الليرة السورية مقابل الدولار ليطرأ انخفاض على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع الدولار الامريكي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 24/11/2020 .

في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 24/11/2020 يتراوح سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية ما بين2790 حد ادنى مبيع و حد اعلى 2820 شراء.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية3339مبيع و 3289شراء

انخفاض الليرة السورية اليوم الثلاثاء24/11/2020خالف توقعات المحللين والاقتصاديين الذين توقعوا انخفاض الدولار مقابل الليرة السورية .0

الأزمة الاقتصادية الطاحنة في سوريا، انخفضت قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الحالي، مما زاد من معاناة السوريين.

سعر صرف الدولار الامريكي يشهد ارتفاعاً اليوم الثلاثاء 24/11/2020مقابل هبوط حاد لليرة السورية ، حيث بلغت خسائرها منذ يومين أكثر من 40%

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب : شراء 164 – بيع 165 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في مدينة الحسكة شراء 164 مبيع 165.5 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حلب شراء165 مبيع 166ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الاذقية 164-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس شراء 164.5 مبيع 166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 164-166 ليرة سورية..

-وصل سعر الدولار في منبج 164-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس. 16-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 164-165 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 160-166 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 164-166 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 24/11/2020

*سعر الدولار في سوريا: بيع 2740 شراء2770

*سعر اليورو في سوريا: بيع 3246 شراء3287

*سعر الليرة التركية : بيع 354 شراء360

*سعر الدينار الأردني: بيع3870 شراء:3921

*سعر الريال القطري :بيع: 750 شراء 761

*سعر الريال السعودي : بيع728 شراء739

*سعر الجنية المصري : بيع 174 شراء178

*سعر الدينار الكويتي : بيع 8941 شراء 9064

*سعر الدرهم الإماراتي : بيع 743 شراء 754