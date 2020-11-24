يواصل سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء، 24/11/2020 الارتفاع مع انخفاض سعر الدولار، على خلفية انتشار أزمات عديدة تمثلت في "فيروس كورونا"، وأزمة تجارية بين الصين وأمريكا.

ويهتم الفلسطينيون، بمعرفة سعر الذهب في فلسطين، خاصةً من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، وكذلك المستثمرين في فلسطين.

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 24/11/2020، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. وجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 196.67 شيكل $58.68

سعر الذهب عيار 22 180.28 شيكل $53.79

اسعار الذهب عيار 21 172.09 شيكل $51.34

اسعار الذهب عيار 18 147.50 شيكل $44.01

سعر الذهب عيار 14 114.72 شيكل $34.23

سعر الذهب عيار 12 98.33 شيكل $29.34

اسعار أوقية الذهب 6,116 شيكل $1,825

اسعار جنيه الذهب 1,377 شيكل $410.76

اسعار كيلو الذهب 196,668 شيكل $58,678

متوسط سعر الذهب في فلسطين الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 نوفمبر 198.00 173.26 148.51 115.50 99.00

22 نوفمبر 200.99 175.87 150.74 117.24 100.49

21 نوفمبر 200.99 175.87 150.74 117.24 100.49

20 نوفمبر 201.26 176.11 150.95 117.40 100.63

19 نوفمبر 201.16 176.02 150.87 117.34 100.58

18 نوفمبر 202.63 177.30 151.97 118.20 101.31

17 نوفمبر 203.95 178.46 152.96 118.97 101.97

16 نوفمبر 204.47 178.91 153.35 119.27 102.23

15 نوفمبر 204.73 179.14 153.55 119.43 102.36

14 نوفمبر 204.71 179.13 153.54 119.42 102.36

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا