شركة "آبل" تطرح ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة ( iPadOS 14)

أكد موقع unboxing، اليوم الاثنين، أن شركة “آبل” الأمريكية طرحت ميزة جديدة تدعى "Scribble"، يمكن لمستخدمي أجهزة iPadOS 14 من خلالها، تحويل كتابة اليد إلى نصّ مكتوب.

وأوضح الموقع المختص في نقل الاخبار التكنولوجية، أنه يمكن اختبار هذه الميزة من خلال فتح تطبيق “Notes”، ثم النقر فوق رمز القلم وتحديد القلم المميز بالحرف “a”.

وبيّن أنه بمجرّد تحديد قلم الكتابة اليدوية، يمكن للمستخدم كتابة شيء، وسيرى بها كيف سيتحول خطّ اليد إلى نصّ مكتوب.

وذكر أن من مزاياها أنها تتمتع بالسرعة الكافية لتحويل الكتابة اليدوية أثناء التنقل، وفي حال قمت بوضع دائرة حول كلمة باستخدام القلم وتمييزها، فستظهر خيارات مثل القص أو النسخ، ومن الممكن أيضًا كتابة عنوان باستخدام قلم آبل بخط اليد في الخرائط والبحث عن موقعه.

وأشار إلى أنه في حال لم يكن لدى المستخدم قلم آب، فإنّ قلم Logitech Crayon يفي بالغرض، مع العلم أنه لا يوجد دعم لـ “Scribble” في محرّر مستندات Google وMicrosoft Office، ويمكن تفعيل الميزة الجديدة افتراضيًا في “iPadOS 14″.

ولفت unboxing، إلى أنه يوجد خيار لتشغيل الميزة الافتراضية أو توقيفها، ويكون ذلك من خلال فتح تطبيق الإعدادات – بالتمرير لأسفل – تحديد Apple Pencil، وبعدها تحديد التبديل بجوار Scribble.