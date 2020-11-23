طقس فلسطين: منخفض جوي يؤثر على البلاد الأربعاء القادم

توقعت دائرة الأرصاد الفلسطينية أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي الجديد على طقس فلسطين الأربعاء القادم ، حيث يستمر تأثيره على مدار 3 أيام.

اما غدا الثلاثاء فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

المنخفض الجوي فيبدأ يوم الأربعاء وتتأثر البلاد به ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وفي ساعات الظهيرة تسقط امطار متفرقة فوق المناطق الشمالية تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا تمتد الامطار خلال ساعات المساء والليل الى المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثير المنخفض الجوي على طقس فلسطين الخميس القادم، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة القادمة، يستمر أيضا تأثير المنخفض الجوي على طقس فلسطين ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.