سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموفق 23-11-2020

سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الموفق 23-11-2020 ، وشهدت اللّيرة السورية تحسن بشكل ملحوظ مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية منها اليورو والليرة التركية والريال السعودي والدينار الأردني .
وتأثرت الليرة السورية أمام الدولار والعملات بفعل استمرار الحرب الداخلية والتي بدأت عام 2011 ، والعقوبات الامريكية على الدولة ، حيثُ أثرت جليًا على سعر صرف الليرة .
ويحرص موقع فلسطين اليوم على متابعة كل ما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية خاصة في المحافظتين دمشق وادلب .
ومنذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري وبلغت خسائر الاقتصاد السوري 530 مليار دولار، ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.
أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء 2790
مبيع 2820
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
شراء 742
مبيع 753
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :
شراء 3314
مبيع 3355
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :
شراء 352
مبيع 358
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :
شراء 3941
مبيع 3992
اللّيرة السورية تتحسن بشكل ملحوظ مقابل الدولار وبقية العملات
إليك سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:
شراء: 2710
مبيع 2750
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:
شراء 342
مبيع: 349
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:
شراء 720
مبيع 734
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:
شراء 3199
مبيع 3252
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :
شراء 3828
مبيع 3892
والأحد ، قفز متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ، في السوق الموازية بواقع 40 ليرة دفعة واحدة ، فيما استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك السورية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.
متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سجل في السوق الموازية "السوداء" نحو 2920 ليرة للشراء و2950 للبيع، مقابل 2840 ليرة للشراء، و2870 ليرة للبيع،
ونتمنى أن تنال المقالة إعجابكم .