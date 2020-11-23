سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموفق 23-11-2020

سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الموفق 23-11-2020 ، وشهدت اللّيرة السورية تحسن بشكل ملحوظ مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية منها اليورو والليرة التركية والريال السعودي والدينار الأردني .

وتأثرت الليرة السورية أمام الدولار والعملات بفعل استمرار الحرب الداخلية والتي بدأت عام 2011 ، والعقوبات الامريكية على الدولة ، حيثُ أثرت جليًا على سعر صرف الليرة .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على متابعة كل ما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية خاصة في المحافظتين دمشق وادلب .

ومنذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري وبلغت خسائر الاقتصاد السوري 530 مليار دولار، ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء 2790

مبيع 2820

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

شراء 742

مبيع 753

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :

شراء 3314

مبيع 3355

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :

شراء 352

مبيع 358

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :

شراء 3941

مبيع 3992

اللّيرة السورية تتحسن بشكل ملحوظ مقابل الدولار وبقية العملات

إليك سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار:

شراء: 2710

مبيع 2750

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية:

شراء 342

مبيع: 349

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي:

شراء 720

مبيع 734

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو:

شراء 3199

مبيع 3252

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :

شراء 3828

مبيع 3892

والأحد ، قفز متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ، في السوق الموازية بواقع 40 ليرة دفعة واحدة ، فيما استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك السورية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سجل في السوق الموازية "السوداء" نحو 2920 ليرة للشراء و2950 للبيع، مقابل 2840 ليرة للشراء، و2870 ليرة للبيع،

ونتمنى أن تنال المقالة إعجابكم .