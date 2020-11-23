مصر تحبط عشرت الاطنان من الحشيش قادمة من سوريا

أحبطت قوات الأمن المصرية، اليوم الاثنين، عملية تهريب 6 أطنان من الحشيش قادمة من سوريا، عبر سفينة تجارية.

وأوضحت المصالح المصرية المختصة، أنها قوات الأمن ضبطت تلك الاطنان من الحشيش في مخبأة ألواح خشبية داخل حاوية بسفينة تجارية بميناء دمياط كانت قادمة من سوريا لتواصل رحلتها إلى السودان.

وأشارت المصالح إلى أن تقدير القيمة المالية للكمية المضبوطة من الحشيش بـ 480 مليون جنيه مصري.

ونشرت مقطع فيديو حول العلمية، ويظهر ألواحا خشبية كبيرة وفي داخلها مخبأة أكياس تحتوي على مادة الحشيش وملفوفة بأقمشة بيضاء وموزعة بشكل منظم ومتساو داخل الألواح الخشبية، وفق صحيفة "النبأ الوطني" المصرية.