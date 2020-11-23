ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

مصر تحبط عشرت الاطنان من الحشيش قادمة من سوريا

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 22:12 - 23 نوفمبر 2020
مصر تحبط عشرت الاطنان من الحشيش قادمة من سوريا مصر تحبط عشرت الاطنان من الحشيش قادمة من سوريا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أحبطت  قوات الأمن المصرية، اليوم الاثنين، عملية تهريب 6 أطنان من الحشيش قادمة من سوريا، عبر سفينة تجارية.

وأوضحت المصالح المصرية المختصة، أنها قوات الأمن ضبطت تلك الاطنان من الحشيش في مخبأة ألواح خشبية داخل حاوية بسفينة تجارية بميناء دمياط كانت قادمة من سوريا لتواصل رحلتها إلى السودان.

وأشارت المصالح إلى أن تقدير القيمة المالية للكمية المضبوطة من الحشيش بـ 480 مليون جنيه مصري.

ونشرت مقطع فيديو حول العلمية، ويظهر ألواحا خشبية كبيرة وفي داخلها مخبأة أكياس تحتوي على مادة الحشيش وملفوفة بأقمشة بيضاء وموزعة بشكل منظم ومتساو داخل الألواح الخشبية، وفق صحيفة "النبأ الوطني" المصرية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات