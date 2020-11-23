تطبيق " مياو توك " الجديد يساعد على ترجمة مواء القطط !

طوّر مهندسون من شركة أمازون اليكسا، تطبيقًا فريدًا يهدف إلى ترجمة مواء القطط.

ويترجم تطبيق القطط " مياو توك " المواء عبر تسجيل صوتي للقطة، ووفقًا لموقع بي بي سي، فإنه يترجم 13 عبارة من مواء القطط ومنها (أطعمني- انا غاضب- دعني وشأني).

وعمد المهندسون في تطبيقMeowTalk Beta على عدم إنشاء قاعدة بيانات عامة لأصوات القطط .

ويتوفر تطبيق "مياو توك" حاليًا باللغة الإنجليزية ومن المتوقع أن يكون متوافقًا في المستقبل القريب مع المزيد من اللغات.

ويمكن للمستخدمين تعديل الترجمات وفقًا لردود فعل قططهم، وتسجيل مواء القط الذي نريد وسيعطيه التطبيق معنى ؛ إذا تبين أنها غير مناسبة.

"ولا تشترك القطط مع أصحابها البشر في اللغة فيما بينها"، وفقًا لدراسات علمية.

ولقد نشرنا لكم رابط تحميل تطبيق " مياو توك "، (اضغط هنا).

ولقد لفت تطبيق "مياو توك" انظار العالم باعتباره الأول من ونوعه يترجم مواء القطط .