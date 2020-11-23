قيادي بالجبهة الشعبية: زيارة نتنياهو للسعودية ليست مستغربة

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول تعقيباً على زيارة نتنياهو للسعودية إن هذا الأمر ليس مستغرباً، مشيراً الى أن ذلك له علاقة بالإدارة الأمريكية.

و أشار الغول في حديث له عبر إذاعة القدس الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن بلدان عربية ستطبع مع دولة الاحتلال وذكر السعودية بالاسم دون ان تنفى السعودية ذلك.

و أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة أن السعودية وفرت تغطية للدول المطبعة مع الاحتلال كما سمحت للطائرات الإسرائيلية استخدام مجالها الجوي، لافتاً الى أن الإدارة الأمريكية وجدت الأمر مناسباً بأن تطلب من السعودية التطبيع مع الاحتلال قبل مغادرة ترامب منصبه.

و أضاف الغل قائلاً: " إن لقاءات كثيرة تمت بين مسؤولين سعوديين وصهاينة في السابق دون ان تحاسبهم السعودية ما يدلل على وجود تغطية ودعم من السعودي رسمي"

و لفت الى أن الدور الأمني للاحتلال سيكون اكثر تأثيرا على الدول المطبعة بحجة التهديد الإيراني، مؤكداً بأن المستفيد الأول والأخير من ذلك هو العدو الصهيوني لأن الدول المطبعة وضعت مقدراتها في خدمة الاحتلال بحجة محاربة التهديد الإيراني.

و شدد الغول على أنه لولا الموافقة والمباركة السعودية لما كانت الإمارات والبحرين والسودان لتطبع مع دولة الكيان.