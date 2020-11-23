التجمع الإعلامي يشيد بالموقف المشرف للإعلام المصري تجاه محمد رمضان

عبر التجمع الإعلامي الفلسطيني عن ادانته الشديدة لما صدر قبل أيام عن الفنان المصري محمد رمضان، الذي ظهر في صورة مع مغني "إسرائيلي" في دبي.

و قال التجمع الإعلامي في بيان له تلقت "وكالة فلسطين اليوم نسخة منه: " لقد تابعنا على مدار اليومين الماضيين ردة الفعل الشعبية المصرية التي جاءت رافضة للصورة التي جمعت الفنان المصري محمد رمضان بمغني "إسرائيلي" على أرض الإمارات، والتي شكلت صدمة للمتابعين كونها تمثل خروجاً على العرف الذي يجسده الشعب المصري في رفض الاحتلال أو التعامل معه، والذي برز في التعاطي مع الكيان "الإسرائيلي" كعدو في وسائل الاعلام المصرية، والأعمال الفنية المتعددة التي لا زالت تتعامل معه على هذه الشاكلة".

و أشاد التجمع الاعلامي بالموقف الإعلامي المصري الذي جسدته وسائل الإعلام المصرية وإعلاميوها في إظهار الموقف الرافض والمستنكر للصورة السوداء للفنان "رمضان"، مؤكداً أن هذا الموقف نابع من الدور الذي يجسده الشعب المصري الحي والواعي، والذي لا يمكن لكل محاولات التطبيع أن تنال من انحيازه لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واثنى التجمع على الموقف المشرف الذي جسده الإعلام المصري في رفض الخطوة المدانة التي أقدم عليها "رمضان" فإنه يؤكد على أن هذا الرفض نابع من الموقف المصري الشعبي الذي يجرّم التعامل والتطبيع مع الاحتلال، ويلفظ من يهرولون تجاهه.

و طالب التجمع الإعلامي نقابة المهن التمثيلية المصرية باتخاذ موقف حاسم من السلوك الخارج للفنان رمضان، مطالباً بوضع حد وضابط لكل من تسوّل له نفسه القيام بسلوك مشابه، والعمل على ابقاء الفن المصري الوطني معبراً عن المزاج الشعبي الرافض للاحتلال الصهيوني.

كما دعا التجمع نقابة المهن التمثيلية المصرية إلى إدراج "رمضان" على قوائم العار السوداء التي ارتضت على نفسها أن تكون بوقًا للاحتلال من خلال التطبيع المخزي معه.