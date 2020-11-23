محلل اسرائيلي: العلاقات بين السعودية و "اسرائيل" ترسخت منذ القرن الماضي

أكد محلل "إسرائيلي" أن العلاقات الثنائية بين السعودية و "إسرائيل"، أخذت بالترسخ منذ ثمانينات القرن الماضي.

و أوضح محلل الشؤون الشرق أوسطية، إيهود يعاري في تصريح لقناة "12" الإسرائيلية أن العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية ترسخت منذ الثمانينات، وفي الماضي تضمنت خططا لمد خط أنابيب نفط من الحقول في الخليج الفارسي عبر إسرائيل إلى البحر الأبيض المتوسط، لكن لم ينضج أي من هذه المشاريع لأسباب سياسية.

وأضاف: "في مجالي الاستخبارات والأمن كانت النتائج مشجعة أكثر، رغم أن مستوى التقارب والتعاون الذي كان قائما مع الإمارات لم يكن موجودا مع السعودية حتى قبل توقيعهم اتفاقية السلام مع إسرائيل".

وتابع المحلل يقول: "كان من المريح للسعوديين أن الإمارات مهدت الطريق للتطبيع ثم منحت الإذن لكل من البحرين والسودان بالسير في هذا الطريق. السعوديون، بالمناسبة، يأملون كثيرا في أن تنضم إليهم سلطنة عمان والمغرب اللذان تربطهما بالسعودية علاقات متشعبة، ويقيم العديد من الأمراء السعوديين قصورا في المدن المغربية".