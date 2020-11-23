تعرف على موعد مباراة بين ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري ابطال اوروبا 2020

موعد مباراة بين ريال مدريد وإنتر ميلان ، حيث يتساءل متابعين الفريقين في جميع دول العالم عن موعد انطلاق اللعبة القوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ، وتشهد المباراة منافسة شرسة للصعود على النهائيات .

موقع فلسطين اليوم وضع لكم موعد مباراة ريال مدريد وانتر ميلان ، إذ يحتل النادي الملكي الاسباني المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد نقطتين.

ويحاول لاعبو ريال مدريد جاهدًا الانتصار على نضيره انتر ميلان وتحقيق الفوز الثاني على التوالي على الخصم، بتحسين مركزة على جدول الترتيب ومواصلة مسلسل الانتصارات ليكون أمامه فرصه للتأهل إلى الدور المقبل ، وبحسب محليين رياضيين فقد استعد الملكي بقوة لكافة السيناريوهات لهذه المباراة .

ويأمل فريق إنتر ميلان هو الاخر تحقيق الفوز العظيم في مواجهته مع مدريد في هذه الجولة الرابعة ، ويمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها في الجولات الماضية والثأر من الملكي .

تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وريال مدريد :

وفي مساء يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 ، بتمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ستنطلق مباراة ريال مدريد وانتر ميلان ويوافق هذا التوقيت الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، وسيعلق المعلق الرياضي حفيظ دراجي على المباراة .

قناة بي أن سبورت 1 الرياضية ، beIN Sports HD 1 ستنقل مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان ببث مباشر وبدون تشفير وبالمجان وبجودة عالية hd .

اهداف مباراة ريال مدريد وانتر ميلان 3-2 | هدف انتر ميلان الثاني ضد ريال مدريد | في تاريخ 03‏/11‏/2020 :

تردد قناة بي أن سبورت 1 الرياضية beIN Sports HD 1 على القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد : 12604

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

تصحيح الخطأ : 3/2

تردد قناة بي أن سبورت 1 الرياضية beIN Sports HD 1 على القمر الصناعي سهيل سات :

القمر الصناعي : سهيل سات .

التردد : 11547

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

تصحيح الخطأ : 3/2

وستستضيف قناة بي ان سبورت 1 الرياضية خبراء رياضيين قبل وبعد المباراة للحديث على مباراة ريال مدريد وانتر ميلان وعن أداء اللاعبين وغيره .