ميركل لعباس: المانيا ستواصل تقديم المساعدات للحكومة الفلسطينية

بحث رئيس السلطة الفلسطينية مسا اليوم الاثنين آخر التطورات و المستجدات في المنطقة مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، و ذلك خلال اتصال عبر الفيديو كونفرنس.

و أبدت المستشارة الألمانية استعداد ألمانيا لدفع جهود صنع السلام للأمام من خلال مجموعة صيغة ميونخ التي تضم المانيا وفرنسا ومصر والأردن والاستعداد، لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع كل من فلسطين و"إسرائيل" على مستوى وزراء الخارجية، الأمر الذي سيساعد بدفع جهود "السلام" الى الامام خلال الفترة الحالية.

وشددت ميركل على أن المانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة الوباء.

من جانبه، شكر الرئيس المستشارة ميركل على مواقف المانيا السياسية الداعمة للقانون الدولي والتأكيد على أهمية الجهود الألمانية، في إطار صيغة مجموعة ميونخ واستعداد فلسطين للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية. كما وأكد سيادة الرئيس أننا سنواصل تعزيز علاقاتنا مع الدول العربية.

واضاف الرئيس: "إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف".