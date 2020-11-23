داخلية غزة أوقفت 6 مخالطين لمصابين بـ"كورونا" خرقوا إجراءات الحجر المنزلي

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، مساء اليوم الاثنين، أن لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية أوقفت ستة مخالطين لمصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن لجنة المتابعة أوقفت المخالطين بسبب خرقهم إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى انها احالت الموقفين إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم، إلى 69 حالة بالإعلان عن وفاة 4 حالات، بالإضافة لتسجيل (689) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقد أجرت وزارة الصحة وفق ما أعلنت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، 2578 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 198 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 15457 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 6004 حالة، واجمالي المتعافين 9384 حالة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 268 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 92 حالة.