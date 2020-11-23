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شهاب يحذر من تداعيات زيارة نتنياهو الى السعودية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:16 - 23 نوفمبر 2020
داوود شهاب داوود شهاب
تقارير
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أكد مسؤول المكتب الاعلامي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، إن واشنطن ترتب الملفات في المنطقة لصالح "إسرائيل"، محذراً من تداعيات زيارة نتنياهو إلى السعودية لجهة تشكيل تحالفات ضد استقرار المنطقة وأمنها.

و أشار شهاب في تصريح له عبر قناة الميادين الفضائية الى أن زيارة نتنياهو المشؤومة إلى السعودية هي مقدمة لشن عدوان على الشعب الفلسطيني وقضيته

و أوضح أن "تل أبيب" تسعى للبقاء مهيمنة ومسيطرة في المنطقة من خلال المشروع التطبيعي، مؤكداً بأن أنظمة خليجية تلهث وراء "إسرائيل" للحفاظ على عروشها وزيارة نتنياهو خيانة للقدس والمقدسات.

يُشار إلى أن وزير خارجة الاحتلال الإسرائيلي وعضو في حزب "ليكود" كشف أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زار المملكة السعودية والتقى ولي العهد محمد بن سلمان.

ووفقًا لوسائل اعلامية فإن نتنياهو عقد اجتماعا مهمًا في السعودية، فيما وصف وزير خارجية الاحتلال الاجتماع بأنه "إنجاز رائع".

 

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