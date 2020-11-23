تفاصيل القضايا التي تحدث فيها "نتنياهو" مع ولي العهد السعودي

أكد وزير "الموساد الإسرائيلي" السابق، حاييم تومر، اليوم الاثنين، على أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستتعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الأمن والاستخبارات، مع اتاحة سبيل للوصول للتكنولوجية الإسرائيلية" في جميع المجالات.

وأوضح تومر، انه سيكون هناك انفراجة في اتجاه تطور العلاقات التجارية، مثلما فعلنا مع الامارات وغيرهم.

وبيّن أن التطبيع "الإسرائيلي" مع السعودية لما لها من ترتيب مختلف من ناحية وزنها في الخليج العربي، ولمكانتها في العالم العربي، ولعلاقاتها وتأثيرها على الادارة الامريكية عبر السنين.

واعتبر تومر، "حقيقة جلوس وزير الخارجية الأمريكي مايك ومبيو ورئيس حكومة بنيامين ونتنياهو ومسؤولون إسرائيليون كبار مع مسؤولين سعوديين، بأنه أمر مهم على المدى القصير وبالتأكيد على المدى المتوسط، ف خلق سياسات مشتركة أمام إدارة بايدن، ووضع أساس للسياسات تجاه إيران التي هي أساس الموضوع.

وعن قصف أنصار الله للمنشآت السعودية، أوضح تومر أنهم بمثابة صداع بالنسبة للسعودية، وان هذه الامور على الطاولة بين "الإسرائيليين" والسعوديين، وتابع بالقول إنهم "تحدثوا عما سيفعلونه على المدى القصير حتى نهاية عهد ترامب ومن ثم أمام إيران هو أكثر أهمية".

وأكد تومر، على أن رؤساء "الموساد" هم من حملوا مسؤولية حقيبة العلاقات مع الخليج العربي منذ نهاية سنوات الثمانينات، وربما قبل ذلك، وأنه لاعب مركزي في مثل هذه الأمور وأحيانًا يكون هناك تعاون مع وزارة الخارجية.

يشار إلى أن الاعلام العبري كشف اليوم، عن زيارة بنيامين نتنياهو للسعودية، وعقده مع ولي العهد محمد بن سلمان لقاءً فيما يتعلق بتعزيز العلاقات.