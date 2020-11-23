تردد القناة الأرضية الجزائرية الرياضية 2020 لمتابعة كافة المباريات

أقوى تردد القناة الأرضية الجزائرية الجديد 2020 ، وفي الفترة الأخيرة حققت القناة مشاهدات واسعة في اليوم بفضل جودة محتواها الرياضي ، حيث تبث الفضائية مباريات كرة القدم المحلية وتصفيات كأس أمم افريقيا 2021-2020 ، وذاع صيت القناة بين السكان الجزائريين في مشاهدة دوريات كرة القدم .

وفي هذه المقالة لقد نشرنا تردد القناة الأرضية الجزائرية 2020 لمتابعة دوريات كرة القدم ، جاء ذلك بعد ان تضاعفت عمليات بحث المواطنين عن التردد على موقع جوجل ، حقًا أن الفضائية نالت اعجاب الملايين .

وتقدم القناة الأرضية الجزائرية برنامج خاص داخل استوديو تحليلي في مقر القناة الذي يتخذ الأراضي الجزائرية موقعًا له وتستضيف خبراء محليين رياضيين، قبل مباراة المنتخب الجزائري وبعد المباراة ايضًا.

ولقد وفرنا تردد القناة الأرضية الجزائرية 2020 ، مع سهولة ضبطته على شاشات التلفاز ، ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفير كافة الترددات بما فيها الرياضية والترفيهية والاخبارية .

ومن أسباب نجاح قناة الارضية الجزائرية انها تقدم شرح تحليلي داخل استديو التحليل من خلال استضافة محللين رياضيين، وحصلت الفضائية في السابق على حقوق بث 10 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وشملت مباراة الافتتاح – مباريات نصف النهائي – المباراة النهائية – مباريات منتخب الجزائر من خلال البث الأرضي للقناة .

واستطاعت القناة الأرضية الجزائرية أن تسجل مشاهدات عالية خاصة مع تصفيات المجموعات في كأس الأمم الافريقية 2020 ، حيث رصدت في اليوم الواحد مئات الالاف من المشاهدات، كما وتعرض قناة الارضية الجزائرية المباريات بجوة عالية وبدون تشفير وهي مفتوحة للجميع ، وتقدم محتواها بشكل متواصل.

تردد الأرضية الجزائرية الجديد 2020 على القمر الصناعي النايل سات :

تردد قناة الارضية الجزائرية ENTV Algeria

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

SES 22°W – 12674 H 20250

AlcomSat 25°W – 12240 H 30000

AlcomSat 25°W – 12160 H 30000

AL Yah 52°E – 12054 H 27500

Biss:1100001100000000

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القمر

نايل سات

التردد

11680

معدل الترميز

27500

الاستقطاب:

أفقي

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