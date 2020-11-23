متى يجب استخدام معقم اليدين؟

من المعروف أن غسل الأيدي بالماء والصابون هي الوسيلة الأساسية للحفاظ على النظافة والتقليل من الميكروبات، لكن في حال لم يكن متوفر لنا الصابون يمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل.

في هذه المقالة، نوضح لكم متى يمكن استخدام المعقمات، و كيف يكون استخدامها فعالا:



المحتوى



معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول



لماذا يصبح معقم اليدين غير فعال أحيانا؟



متى يجب غسل يديك؟



كيف يجب أن تغسل يديك؟



معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول



وجدت العديد من الأبحاث أن معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة من 60% إلى 95% يكون أكثر فاعلية في القضاء على الجراثيم أكثر من تلك المطهرات التي تقل فيها نسبة الكحول أو التي تكون خالية منها



فالمطهرات الخالية من الكحول :



لا تعمل بشكل جيد بنفس القدر لجميع فئات الجراثيم



تسبب تطور الجراثيم وبالتالي مقاومتها لمواد التعقيم وعدم فاعليتها



تعمل فقط على الحد من نمو الجراثيم وليس قتلها نهائيا



تجعل البشرة أكثر عرضة للتهيج من المطهرات التي تحتوي على الكحول



تعرف على علاج تشقق اليدين والخشونة التي تحدث لهما. خطورة بلع المطهرات المحتوية على الكحول



يظل كحول الإيثانول الموجود في مطهرات اليد آمن طالما كان يتم استخدامه على البشرة خارجيافقط، لكن بلع هذا الكحول قد يسبب حدوث التسمم عند ابتلاع أكثر من شربتين، لذلك يجب الانتباه جيدا للأطفال حتى لا يقوموا ببلع تلك المطهرات التي تتي في أشكال ملونة وجذابة، لذلك يجب تخزينها بعيدا عن متناول أيدي الأطفال