ميسي يغيب عن مباراة فريقه في دوري الأبطال لهذا السبب..!

أعلن المدير الفني لبرشلونة "روناد كومان"، عدم ضم المهاجم الأرجنتيني لقائمة الفريق في مواجهة دينامو كييف الأوكراني، ضمن الجولة المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين، أن كومان قرر إراحة قائد الفريق ميسى بعدما لعب دور مهم فى مباريات منتخب بلاده هذا الشهر.

وضمت القائمة الكاملة لبرشلونة للقاء دينامو كييف مساء غد الثلاثاء كل من: تير شتيجن ونيتو وبينيا فى حراسة المرمى، وسيرجينيو ديست وألبا وفيربو ومينجويزا وكونراد دى لا فونتى ولينجليه فى الدفاع.

وألينيا وبيانيتش وبويج وكوتينيو وبيدرى وماتيوس فيرناندز فى خط الوسط، وجريزمان وبريثويت وديمبلى وترينكاو فى الهجوم.