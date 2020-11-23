الذهب ينخفض مع انباء عن قرب طرح لقاح لفيروس كورونا

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية لأدنى مستوى له اليوم الاثنين إلى 1834.95 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار.

و قد اثارت صدور الانباء عن تقدم بشأن لقاحات كورونا، صدور بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات بالولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما ع

و قد هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30دولار للأوقية، كما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام عدة عملات بنسبة 0.14%، وسجل نحو 92.52 نقطة

ويتأثر الذهب بقوة أو ضعف الدولار بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين، فارتفاع الدولار يدفع الذهب للانخفاض، والعكس صحيح