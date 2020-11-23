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الذهب ينخفض مع انباء عن قرب طرح لقاح لفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:17 - 23 نوفمبر 2020
اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020 اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020
تقارير
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انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية لأدنى مستوى له اليوم الاثنين إلى 1834.95 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار.

و قد اثارت صدور الانباء عن تقدم بشأن لقاحات كورونا، صدور بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات بالولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما ع

و قد هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30دولار للأوقية، كما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام عدة عملات بنسبة 0.14%، وسجل نحو 92.52 نقطة

ويتأثر الذهب بقوة أو ضعف الدولار بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين، فارتفاع الدولار يدفع الذهب للانخفاض، والعكس صحيح

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