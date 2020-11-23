مجلس الوزراء يوافق على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين مستوفين الشروط

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، موافقته على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم وبعد استيفاء شروط التقاعد المبكر، وعلى عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.

وأكد مجلس الوزراء، إحالة مقترحات لجنة حكومة المؤسسات الحكومية غير الوزارية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

وذكر أن المجلس شكل لجنة لإعداد نظام قانوني للمحافظة على حقوق التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي 48.

وأوضح أن المجلس راجع خطط المنظمات غير الحكومية ومدى مواءمتها مع خطط الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد عدد من الاتفاقيات الدولية في مجالات تنموية مختلفة.