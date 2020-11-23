نقابة الفنانين المصريين تؤكد التزامها بالحق الفلسطيني

أكدت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم الاثنين، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني والتزامها بالموقف الجمعي للفنانين المصريين تجاه القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك عقب الاساءة التي احدثتها صورة الفنان محمد رمضان مع مطرب "إسرائيلي" في دبي قبل ايام عدة تبعها من هجوم عنيف تجاه الفنان المصري.

وقال رئيس نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي: "إن مجلس النقابة تابع باهتمام ومسؤولية وطنية قومية ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة محمد رمضان، في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة، والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب.

ودعت النقابة أمس إلى اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية لبحث الأزمة المثارة حول لقاء الفنان المصري محمد رمضان مؤخراً بإسرائيليين في مدينة دبي، الأمر الذي أثار غضباً ضد رمضان واتهامات له بالتطبيع.

وأكدت أن مجلسها يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية، والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع.

وبينت أن مجلسها يحتفظ باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة، ردا على تصرف رمضان، داعية إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية مساء اليوم لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.

وتصل عقوبة التطبيع إلى شطب العضوية من نقابة المهن التمثيلية، وهو ما يهدد وضع رمضان في النقابة، وسط مطالب على شبكات التواصل الاجتماعي بفصله منها ردا على ظهوره مع إسرائيليين.